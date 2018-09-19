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Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом

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Шахтер - Хоффенхайм
21:48 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В Харькове завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов в квартете F Шахтер - Хоффенхайм.

Шахтер стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с ничьей. В 1-м туре подопечные Паулу Фонсеки сыграли в результативную ничью с Хоффенхаймом 2:2. Матч проходил в Харькове на стадионе "Металлист".

Шахтер 2:2 Хоффенхайм

Голы: Исмаили 27', Майкон 81' -  Гриллич 6', Нордтвейт 38'

Предупреждения: Мораес 45', Алан Патрик 52', Ракицкий 77' - Гриллич 29'

1-й тайм начался весьма бодро: гости провели разящую атаку, которая завершилась хитрым ударом Гриллича. Ответом Горняков стал феноменальный проход Исмаили на 27-й минуте, который увенчался красивым взятием ворот в исполнении бразильца. А уже в концовке первой половины встречи ошибка Пятова на выходе привела к голу Нордтвейта.

Во втором тайме хозяева шли вперед и все-таки сумели отыграться под занавес поединка: на 81-й минуте матча, вышедший на замену Майкон, пушечным ударом издали установил окончательный счет в матче.

Составы команд:

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Патрик (Майкон 76'), Степаненко — Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57')— Мораес.

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Фогт, Пош — Кадержабек, Гриллич, Биттенкурт (Демирбай 64'), Шульц — Салаи (Ст. Цубер 75'), Крамарич (Нелсон 85') — Жоелинтон.

Напомним, сегодня также свой матч проведут соперники Шахтера по группе: Манчестер Сити примет Лионе (начало в 22:00 по киевскому времени).

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