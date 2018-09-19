Арсенал - Ворскла: слова тренеров накануне матча Лиги Европы

Главный тренер лондонского Арсенала Унай Эмери пообщался с прессой накануне старта его команды в Лиге Европы.

“Для меня каждый матч заключается в поиске лучшего выступления нашей команды. У нас четыре турнира в этом сезоне. Завтра в Лиге Европы, в воскресенье АПЛ, а затем Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Я хочу от каждого игрока того же самого, что и от остальных – стопроцентной отдачи в любой встрече, потому что каждый матч важен. Нам нужно дать игровое время футболистам, которые способны принести пользу команде.

Лучшие 11 футболистов сыграют завтра, мы сможем продолжать улучшать нашу игру в тактическом и индивидуальном планах. Для нас важно показать игру, которая принесет нам победу, но при этом продолжать улучшать ее.

АПЛ – первый по приоритетности турнир для нас, потому что там мы имеем наибольшую ответственность среди всех соревнований в сезоне. Однако другие турниры тоже важны.

Сегодня мы думаем только о том, чтобы показать своим болельщикам хорошие 90 минут футбола на Эмирейтс. Потом мы будем думать о воскресном матче. Но первое – завтрашняя встреча. Завтра мы собираемся дать игрокам шансы получить игровые минуты, помочь найти уверенность на поле, а затем, возможно, некоторые из них сыграют и в воскресенье”,- сказал Эмери на пресс-конференции.

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко прокомментировал ближайший матч.

“Впечатления непередаваемые. Мы хотели выйти в групповой этап ЛЕ, а по уровню соперников, будто бы вышли в группу Лиги чемпионов.

Наш клуб пишет историю города и полтавского футбола. Ребята все понимают, что завтра будет исторический матч. Наша команда очень скромна, в ней нет звезд, но мы сильны коллективом.

Важно, чтобы ребята справились с волнением. Наша команда способна на маленькие подвиги. Надеюсь, это случится завтра. Для нас игра в Лиге Европы — уже успех. Но его нужно подтверждать. Сейчас наша мечта осуществляется, хотя нам будет невероятно тяжело”,- сказал Скачко на своей пресс-конференции.