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Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)

Шахтер - Хоффенхайм
23:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Видео голов и обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов в квартете F Шахтер - Хоффенхайм.

Чемпионы Украины - футболисты донецкого "Шахтера" сыграли в среду, 19 сентября, вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (квартет F). Мячи на стадионе "Металлист" в Харькове забили Исмаили (27) и Майкон (81) - у "горняков"; Флориан Гриллич (6) и Говард Нордтвейт (38) - у гостей.

Обзор матча:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Матч обслуживала судейская бригада из Дании. Главный арбитр - Якоб Келети, лайнсмены - Ларс Хуммельгор и Хайне Соренсен, четвертый рефери - Кристиан Бриксен.

Следующий матч украинский клуб проведёт 2 октября во Франции против "Лиона". Начало игры в 22.00.

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