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"Пятов - лучший": Фонсека - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов

Пауло Фонсека
07:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера дал свой комментарий после стартового матча команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Пауло Фонсека пообщался с прессой после матча первого тура Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

“То, что произошло сегодня, это примерно то, чего мы ожидали. Многие говорили, что Хоффенхайм - слабая команда. Но немцы показали очень сильный атакующий футбол. Мы совершили несколько ошибок в обороне, открывали зоны, которые должны были быть закрытыми. Но это также следствие игры соперника, что полностью доказывает мои слова о силе Хоффенхайма.

Это была самая сложная команда для нас в этом сезоне. Противник создал нам огромное количество проблем. У нас были сложности в начале первого тайма, было тяжело проходить через атакующую линию соперника, которая буквально блокировала наш выход из обороны. Но в этом есть заслуга обеих команд. Мы также совершили несколько непростительных ошибок.

Касательно Пятова, да, ошибки были. Но Пятов — великолепный игрок, лучший в Украине. Когда я делаю выбор на позиции вратаря, то никогда не сомневаюсь.

Хотелось бы также сказать о Болбате. Он провел хороший матч со сложным соперником. Часто до него просто не доходил мяч. Если говорить о замене, то мы поставили Тайсона на левый фланг из-за его скорости и комбинационной игре с Исмаили. Это было коллективное решение всего тренерского штаба”,- сказал Фонсека на своей пресс-конференции.

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