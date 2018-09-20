Шахтер - Хоффенхайм: слова Нагельсманна после матча Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм встречался с донецким Шахтером в Харькове. Немцы дважды выходили вперед, но победу одержать не сумели.

"Первые 15 минут игры мы провели достаточно хорошо. Мы специально далеко отходили в оборону и потом пытались контратаковать. У нас появился 100%-й шанс забить и мы им воспользовались. Второй тайм мы вновь начали очень сильно и могли забивать третий гол, добывать хорошее преимущество. Позже мы устали и сели в оборону. Несколько неуверенно играли на правом фланге и в итоге все же пропустили второй мяч".

"В целом, сегодня зрители увидели зрелищную игру, результатом я доволен. Поставил задачу игрокам и они её выполнили. Во втором тайме я отправил помощника на противоположный фланг именно из-за проблем на том фланге, которые у нас возникали".

"Однако повторюсь, в целом мы отлично себя показали. Чего нам не хватило? Решающего гола. Не сказал бы, что нам не повезло, мы играли против очень опытной команды, которая уже много лет выступает в Лиге чемпионов и мы очень хорошо себя показали".

"Сегодняшняя игра значительно не отличается от тех матчей, которые мы играем в Бундеслиге. Шахтер отличная команда и показывает уровень под стать Бундеслиги, это точно команда уровня высшего немецкого дивизиона", — рассказал Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер поделился впечатлениями от того, что стал самым молодым тренером в Лиге чемпионов.

"Я очень рад, что играю в таком турнире в таком возрасте, но думаю, что настанет время и появится еще более молодой тренер, чем я".

"Надеялся ли я на ничью перед матчем? Я, честно, рассчитывал на три очка".