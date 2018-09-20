Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
Новости спорта: Лион на выезде преподнес сенсацию в виде победы над Манчестер Сити.
Французский Лион в первом матче группового этапа Лиги чемпионов добыл выездную победу над Манчестер Сити – 2:1..
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Манчестер Сити – Лион 1:2
Голы: Силва 67 – Максвелл Корне 26, Фекир 43
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунз, Стерлинг (Марез 76), Силва, Фернандиньо, Сильва, Делф, Гюндоган (Сане 55), Жезус (Агуэро 63)
Лион: Лопеш, Менди, Денайер, Марсело, Рафаэл (Дюбуа 76), Шейх Диоп, Ауар, НДомбеле, Максвелл Корне (Траоре 90+2), Фекир (Тусар 79), Депай