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Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы

Манчестер Сити - Лион
08:31 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Лион на выезде преподнес сенсацию в виде победы над Манчестер Сити.

Французский Лион в первом матче группового этапа Лиги чемпионов добыл выездную победу над Манчестер Сити – 2:1..

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Манчестер Сити – Лион 1:2

Голы: Силва 67 – Максвелл Корне 26, Фекир 43

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунз, Стерлинг (Марез 76), Силва, Фернандиньо, Сильва, Делф, Гюндоган (Сане 55), Жезус (Агуэро 63)

Лион: Лопеш, Менди, Денайер, Марсело, Рафаэл (Дюбуа 76), Шейх Диоп, Ауар, НДомбеле, Максвелл Корне (Траоре 90+2), Фекир (Тусар 79), Депай

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Лион, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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