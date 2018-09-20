Степаненко подвел итоги матча против Хоффенхайма в Лиге чемпионов

Тарас Степаненко рассказал, что не получилось у игроков Шахтера в матче с немецким Хоффенхаймом в первом круге групповом раунде Лиги чемпионов.

"Было много неразберихи, давали им очень легко выходить в контратаки. У них было достаточно моментов, чтобы забить, но во втором тайме мы сыграли намного лучше. Прессинговали, не давали им так легко выходить из обороны в атаку.

Мы создали пару моментов, могли в конце и вырвать победу.

Я кричал, особенно в первые минуты, что ели мы не будем играть более агрессивно, то ничего не получится, потому что мы очень легко теряли мяч в простых ситуациях, подборы все проиграли.

Мы знали, что у них выстраивается линия из 5 человек впереди, подключаются крайние защитники. У них есть наигранная комбинация, когда на больших нападающих подают мяч, они в одно касание сбрасывают, а потом идет длинный заброс.

Мы были готовы к этому, но для противодействия нужно выиграть если не первый, то хотя бы второй мяч", – сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.