Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости спорта: В среду, 19 сентября, состоялись все матчи первого тура Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Первое удаление в карьере Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, сенсационная победа Лиона в гостях у Манчестер Сити и домашняя ничья Шахтера с Хоффенхаймом.
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
Результаты 19 сентября|cреда
группа E
Аякс – AEK 3:0
Гол: Тальяфико, 46, 90, ван де Беек, 77
Бенфика – Бавария 0:2
Голы: Левандовски, 10, Санчеш, 54
В стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" столкнулся с огромными трудностями. "Хоффенхайм" был очень близок к победе, но хозяев спас Майкон.
группа F
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
Голы: Исмаил, 27, Майкон, 81 – Гриллич, 6, Нордвейт, 38
Манчестер Сити – Лион 1:2
Голы: Силва, 67 – Корне, 26, Фекир, 43
группа G
Реал – Рома 3:0
Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Мариано, 90+2
Виктория – ЦСКА (М) 2:2
Голы: Крменчик, 29, 41 – Чалов, 49, Влашич, 90+5 (пен)
группа H
Валенсия – Ювентус 0:2
Голы: Пьянич, 45 (пен), 50 (пен)
Удаление: Роналду, 29 (Ювентус)
Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Погба, 35, 43 (пен), Марсьяль, 66