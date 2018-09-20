Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября

Первое удаление в карьере Криштиану Роналду в Лиге чемпионов, сенсационная победа Лиона в гостях у Манчестер Сити и домашняя ничья Шахтера с Хоффенхаймом.

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

Результаты 19 сентября|cреда

группа E

Аякс – AEK 3:0

Гол: Тальяфико, 46, 90, ван де Беек, 77

Бенфика – Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 10, Санчеш, 54

В стартовом матче Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" столкнулся с огромными трудностями. "Хоффенхайм" был очень близок к победе, но хозяев спас Майкон.

группа F

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаил, 27, Майкон, 81 – Гриллич, 6, Нордвейт, 38

Манчестер Сити – Лион 1:2

Голы: Силва, 67 – Корне, 26, Фекир, 43

группа G

Реал – Рома 3:0

Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Мариано, 90+2

Виктория – ЦСКА (М) 2:2

Голы: Крменчик, 29, 41 – Чалов, 49, Влашич, 90+5 (пен)

группа H

Валенсия – Ювентус 0:2

Голы: Пьянич, 45 (пен), 50 (пен)

Удаление: Роналду, 29 (Ювентус)

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Погба, 35, 43 (пен), Марсьяль, 66