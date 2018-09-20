Динамо - Астана: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Новости спорта: Букмекеры определили фаворита в матче Лиги Европы Динамо – Астана.
Киевское Динамо стартует в Лиге Европы домашним матчем против казахстанской Астаны.
Аналитики отдают предпочтении в противостояние команде Александра Хацкевича. Так, ставки на победу Динамо принимаются с коэффициентом 1,47. Успех Астаны оценивается в 9,3. Ничья – 4,34.
Добавим, что матч первого тура группового раунда Лиги Европы Динамо – Астана состоится в четверг, 20-го сентября, на НСК Олимпийский.