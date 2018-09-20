"Сбылась мечта": Майкон - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов

Хавбек донецкого «Шахтера» Майкон прокомментировал ничью с немецким «Хоффенхаймом» (2:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

– Лига чемпионов – мечта детства, и она сбылась. Счастлив, что удалось выйти на поле и забить гол, помочь «Шахтеру». Наверное, ничья не такой уж хороший результат для нас, ведь мы играли на своем стадионе. Но сегодня два раза уступали в счете и дважды его сравнивали, – хотя бы за это я могу благодарить команду и своих партнеров.

– Возможно, чувствовал в себе силы и просил тренера выпустить на поле? Была уверенность, что забьешь мяч?

– Видимо, у Паулу была такая интуиция, что я могу помочь, обладаю достаточными качествами, чтобы пробивать по воротам. Это была хорошо отработанная нами ситуация. Еще раз скажу: я очень доволен, что забил этот гол и принес пользу клубу.

– Личная радость понятна, а насколько удовлетворен игрой и результатом в целом?

– Понимали, что это первый матч, что мы на домашнем поле и три очка сейчас очень кстати. Но первый тайм был крайне сложным. Мы уступали сопернику и, понимая, насколько важен результат, сделали все, чтобы добиться хотя бы ничьей.

– Помимо кадровых замен главный тренер вносил какие-то коррективы во втором тайме?

– Паулу постарался изменить тактику, и во втором тайме мы действовали совершенно иначе: с большим желанием играть, показывать свой футбол. Если в первой половине позволяли сопернику проводить много контратак, то во второй нам прекрасно удавался прессинг и вообще все выходило значительно лучше.