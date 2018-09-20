Футбольный агент жестко раскритиковал Фонсеку за матч с Хоффенхаймом

Известный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничью "Шахтера" с "Хоффенхаймом" в рамках первого тура Лиги чемпионов (2:2).

- "Хоффенхайм" в первом тайме тактически полностью переиграл дончан. Лишил лидеров "Шахтера" игрового пространства. Немцы встречали позиционные атаки "Шахтера" с высоко поставленной линией обороны, с тотальным прессингом игрока владеющим мячом. Игровая схема и структура игры "Хоффенхайма" не удивила. В такой тактической структуре немцы играют всегда. При развитии атак 3-4-3, при переходе в оборону 5-3-2. И это большой просчёт Фансеки (авторское написание - прим.) - он своё домашнее задание выполнил на двойку. Одним словом... не были готовы к такой игре соперника.

В эти минуты игроки "Шахтера" были откровенно говоря растеряны. Полностью выпали с игры Болбат и Алан Патрик. Игра "горняков" в первом тайме была в статическом положении. Немцы могли добить "Шахтер" ещё в первом тайме, но не повезло.

На второй тайм были внесены коррективы, и под конец тайма сдвоенный фланг "оранжево-черных" Тайсон - Исмаили начал приносить преимущество в индивидуальном мастерстве и в скорости. Благодаря высокому индивидуальному уровню мастерства отдельных игроков, "Шахтер" отскочил. Фонсека получает твёрдую двойку с плюсом за тактическую подготовку к игре (плюс, добавил за то что на семидесятой минуте ему наконец-то дошло что что-то надо менять).