Шевчук: Момент Ракицкого – красная карточка

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал грубую игру Ярослава Ракицкого в поединке первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Хоффенхайма" (2:2).

"Момент Ракицкого – красная карточка. Бутко проиграл борьбу, Ракицкий уже спасал, игрок "Хоффенхайма" выходил один на один практически. Это хорошо, что дали желтую, но для меня – это красная карточка. Подкат сзади, впереди никого не было, только Пятов оставался. Хорошо, что рефери принял такое решение. Еще хорошо, что Крамарич не уехал на 8 месяцев на лечение", – сказал Шевчук.

Ранее сообщалось, что Исмаили – лучший игрок "Шахтера" в матче с "Хоффенхаймом".