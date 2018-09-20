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Артета: Гвардиолы не было на поле, и Манчестер Сити проиграл

Пеп Гвардиола
15:33 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: На первом матче Лиги чемпионов наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола сидел на трибунах из-за дисквалификации.

Ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы могли сыграть лучше. Мы плохо начали поединок и играли нестабильно. Проигрывали много единоборств, легко отдавали мяч и пропустили два гола. Но в целом реакция команды на неудачу была правильной.

Во втором тайме мы больше контролировали игру и создали много голевых моментов. Но в этой борьбе наших усилий оказалось недостаточно.

У меня никаких идей. Действительность такова, что Пепа не было на поле, и мы проиграли матч. Я не могу сказать, что произошло бы, если бы он был с нами.

В Лиге чемпионов нет места для ошибок. Всевозможные ошибки приводят к немедленным последствиям. И сегодня мы еще раз в этом убедились. После прошлогоднего вылета в четвертьфинале мы хотели хорошо начать этот сезон, но у всех бывают плохие дни. Я знаю, что игроки старались. Я не осуждаю поражение», — цитирует Артету официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола отбывает двухматчевую дисквалификацию, полученную в четвертьфинале прошлого сезона.

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