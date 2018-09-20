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Слова Хацкевича перед стартом в Лиге Европы

Александр Хацкевич
11:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о готовности команды к сегодняшнему противостоянию с "Астаной" в Киеве.

Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции, в частности, отметил, что "Астана" – сильный соперник, стабильно выступает в групповых турнирах европейских турниров и находится на лидирующих позициях в чемпионате Казахстана.

"Астана" - это достаточно опытная команда. Конечно, среди них есть футболисты своих национальных команд, и то, что они принимают участие в нескольких турнирах, – это их профессиональное обязательство. Футболисты высокого уровня играют по два-три матча в неделю. Относительно соперника, то последнюю игру в чемпионате они провели, осуществив большие изменения, поэтому видно, что они серьезно готовятся к матчу с нами – в частности, 18 сентября уже тренировались на стадионе "Динамо". Команда имеет большой опыт, на протяжении последних четырех лет стабильно выступает в групповых турнирах европейских турниров и по праву находится на лидирующих позициях у себя в чемпионате.

У "Астаны" достаточно сбалансированная команда, но больше всего опасности исходит от тройки футболистов атакующей линии. Я вижу, как сейчас "Астана" делает акцент на быстром переходе из обороны к атаке. По крайней мере, так было в еврокубках. В своем чемпионате, понятно, они больше владеют мячом, действуют агрессивно вперед.

Что касается задач, то первоочередное для нас – это выход из группы, ведь это престиж как самого клуба, так и всей страны. Лига Европы – хороший турнир, наверное, для нашей команды оптимальный на данный момент, ведь чтобы играть уровнем выше, нужно быть готовыми. У нас же достаточно молодая команда, в которой выступают воспитанники Академии, но несмотря на опыт, мы должны выходить из группы.

Денис Гармаш готовится к матчу, а будет он играть или нет – решим перед матчем", - цитирует Хацкевича пресс-служба ФК "Динамо".

Видео пресс-конференции:

Напомним, 20 сентября на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве на матче 1 тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между киевским футбольным клубом "Динамо" и клубом "Астана" из Казахстана будет работать судейская бригада из Турции. Матч начнется в 19.55. Безусловным фаворитом в этом поединке букмекеры считают динамовцев.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Лига Европы, УЕФА, ФК Астана, ФК Динамо (Киев).
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