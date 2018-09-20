Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости спорта: Сегодня стартует второй по престижности еврокубок - Лига Европы.
В новом сезоне Лиги Европы Украину будет представлять два клуба - киевское Динамо и полтавская Ворскла. К сожалению, лганская Заря не смогла пробиться в еврокубок на последнем рубеже (РБ Лейпциг).
Сегодня Динамо сыграет в Киеве против Астаны (19:55), а полтавская Ворскла отправилась в Англию, где сыграет против самого Арсенала (22:00).
Лига Европы (2018/2019) Групповой этап
Расписание матчей 20 сентября|четверг
группа A
22:00 Лудогорец - Байер
22:00 АЕК Ларнака - Цюрих
группа B
22:00 РБ Лейпциг - Зальцбург
22:00 Селтик Глазго - Русенборг Футбол 1
группа C
22:00 Копенгаген - Зенит
22:00 Славия Прага - Бордо
группа D
22:00 Спартак Трнава - Андерлехт
22:00 Динамо Загреб - Фенербахче
группа E
22:00 Арсенал - Ворскла Футбол 2
22:00 Спортинг Л - Карабах
группа F
22:00 Ф91 Дюделанж - Милан
22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Бетис
группа G
19:55 Вильярреал - Глазго Рейнджерс
19:55 Рапид Вена - Спартак М
группа H
19:55 Марсель - Айнтрахт Ф
19:55 Лацио - Аполлон Лимасол
группа I
19:55 Генк - Мальмё
19:55 Бешикташ - Сарпсборг
группа J
19:55 Севилья - Стандард
19:55 Акхисар Беледиеспор - Краснодар
группа K
19:55 Ренн - Яблонец
19:55 Динамо Киев - Астана Футбол 1
группа L
19:55 ПАОК - Челси Футбол 2
19:55 Видеотон - БАТЭ