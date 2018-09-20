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Лига Европы: расписание матчей 20 сентября

Лига Европы
12:31 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня стартует второй по престижности еврокубок - Лига Европы.

В новом сезоне Лиги Европы Украину будет представлять два клуба - киевское Динамо и полтавская Ворскла. К сожалению, лганская Заря не смогла пробиться в еврокубок на последнем рубеже (РБ Лейпциг).

Сегодня Динамо сыграет в Киеве против Астаны (19:55), а полтавская Ворскла отправилась в Англию, где сыграет против самого Арсенала (22:00).

Лига Европы (2018/2019) Групповой этап

Расписание матчей 20 сентября|четверг

группа A

22:00 Лудогорец - Байер

22:00 АЕК Ларнака - Цюрих

группа B

22:00 РБ Лейпциг - Зальцбург

22:00 Селтик Глазго - Русенборг Футбол 1

группа C

22:00 Копенгаген - Зенит

22:00 Славия Прага - Бордо

группа D

22:00 Спартак Трнава - Андерлехт

22:00 Динамо Загреб - Фенербахче

группа E

22:00 Арсенал - Ворскла Футбол 2

22:00 Спортинг Л - Карабах

группа F

22:00 Ф91 Дюделанж - Милан

22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Бетис

группа G

19:55 Вильярреал - Глазго Рейнджерс

19:55 Рапид Вена - Спартак М

группа H

19:55 Марсель - Айнтрахт Ф

19:55 Лацио - Аполлон Лимасол

группа I

19:55 Генк - Мальмё

19:55 Бешикташ - Сарпсборг

группа J

19:55 Севилья - Стандард

19:55 Акхисар Беледиеспор - Краснодар

группа K

19:55 Ренн - Яблонец

19:55 Динамо Киев - Астана  Футбол 1

группа L

19:55 ПАОК - Челси Футбол 2

19:55 Видеотон - БАТЭ

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Новости спорта, ЛЕ, Лига Европы, Новости футбола, УЕФА, ФК Воскла, ФК Динамо (Киев).
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