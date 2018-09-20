Эксперт канала "Футбол" стал тренером Шахтера

Эксперт каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Авраам Кампомар стал помощником главного тренера "Шахтера" U19 (игроки до 19 лет) Валерия Кривенцова. Авраам Кампомар вырос в Испании, в городе Бургос, что недалеко от Бильбао. В свое время занимался футболом, но прервал игровую карьеру по определенным причинам.

В Испании помогал разным тренерам в детских школах в футбольных клубах, также работал там в аналитических отделах. Больше всего работал в "Альбасете" и "Вальядолиде" аналитиком – полностью разбирал соперника для первой команды.

В Украине сперва оказался по работе над различными проектами и в итоге обосновался в нашей стране. Знает несколько языков, среди которых – русский и украинский. На телеканалах "Футбол 1"/ "Футбол 2" начал работал в 2017 году.