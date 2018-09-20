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Лидер Хоффенхайма - о матче против Шахтера в Лиге чемпионов

Онджей Крамарич
13:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Форвард Хоффенхайма Онджей Крамарич считает, что немецкая команда должна была побеждать Шахтер в Харькове.

Нападающий Хоффенхайма Онджей Крамарич посетовал на то, что его команда не удержала победу над Шахтером (2:2).

«Должны были обыгрывать украинцев, провели великолепную игру. Поэтому сожалеем, что не набрали три очка. Но это футбол», — цитирует игрока Terrikon.com.

Однако 27-летний хорватский футболист согласился с тем, что и ничья стала неплохим результатом.

«Стоит отметить, что у соперника тоже были моменты. Шахтер — это великий клуб с хорошими футболистами, а мы лишь дебютируем в Лиге чемпионов. Поэтому ничья — тоже приемлемый вариант».

При этом его партнер Хавард Нордтвейт считает, что немецкая команда приобрела одно очко, а не потеряла два.

В другом матче группы F Манчестер Сити на своем поле сенсационно проиграл Лиону со счетом 1:2.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Онджей Крамарич, ФК Хоффенхайм, Футбол.
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