Лидер Хоффенхайма - о матче против Шахтера в Лиге чемпионов

Нападающий Хоффенхайма Онджей Крамарич посетовал на то, что его команда не удержала победу над Шахтером (2:2).

«Должны были обыгрывать украинцев, провели великолепную игру. Поэтому сожалеем, что не набрали три очка. Но это футбол», — цитирует игрока Terrikon.com.

Однако 27-летний хорватский футболист согласился с тем, что и ничья стала неплохим результатом.

«Стоит отметить, что у соперника тоже были моменты. Шахтер — это великий клуб с хорошими футболистами, а мы лишь дебютируем в Лиге чемпионов. Поэтому ничья — тоже приемлемый вариант».

При этом его партнер Хавард Нордтвейт считает, что немецкая команда приобрела одно очко, а не потеряла два.

В другом матче группы F Манчестер Сити на своем поле сенсационно проиграл Лиону со счетом 1:2.