Реал установил феноменальный рекорд в Лиге чемпионов

Мадридский Реал забил три безответных мяча римской Роме в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом "королевский клуб" установил рекорд – игроки Реала забивали в каждой из 43 последних игр на домашней арене в еврокубках, сообщает издание MisterChip.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал английскому Тоттенхэму, который с 1961 по 1984 год забивал в 42 еврокубковых матчах подряд.

Последний раз Реал не забивал на домашней арене в еврокубках в апреле 2011 года, когда на Бернабеу проиграл Барселоне (0:2).

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Реал попал в одну группу с Ромой, ЦСКА и Викторией.