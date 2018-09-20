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Десна перед матчем с Динамо подписала воспитанника Шахтера
17:01 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Десна

Новости спорта: 27-летний защитник Максим Имереков продолжит карьеру в Десне, до этого выступая в белорусском клубе.

Официальный сайт Десны сообщает, что контракт с клубом заключил центральный защитник Максим Имереков, который уже готовится вместе с новыми партнерами к матчу против Динамо.

В Десне воспитанник донецкого Шахтера будет выступать под №32.

27-летний футболист выступал за Шахтер-3, с лета 2011 по весну 2013 года играл в запорожском Металлурге. 1 августа 2013 перешел в Белшину, однако уже 8 августа покинул клуб по семейным обстоятельствам, не успев провести ни одной игры. С 2014 по 2016 защищал цвета Александрии (33 матча, 2 гола). В конце июля 2016 стал игроком белорусского клуба Торпедо-БелАЗ (26 матчей, 2 гола).

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Новости спорта, Десна, Максим Имереков, Трансферы, УПЛ, Шахтер.
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