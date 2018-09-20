Экс-тренер сборной Украины сделал свой прогноз на матч Динамо - Астана

"В свете последних результатов киевлян, критики, которая на них свалилась, разговоров вокруг главного тренера, в сегодняшнем матче с Астаной важно не просто выиграть, но сделать это солидно.

На мой взгляд, положительную роль должен сыграть кредит доверия, который президент клуба выдал главному тренеру и игрокам команды. Астана – лидер чемпионата Казахстана, эта команда мало пропускает, но думаю, киевлян это не остановит. Команда сейчас очень мотивирована и горит желанием прервать черную полосу.

Мой прогноз – Динамо одержит победу со счетом 3:0. Повторюсь, "бело-синим" сейчас очень нужны положительные эмоции", – цитирует Ковальца издание footboom.

Напомним, матч 1-го тура Лиги Европы между Динамо и Астаной состоится сегодня, 20 сентября. Начало матча в 20:00.