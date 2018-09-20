День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости: Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Экс-тренер сборной Украины сделал свой прогноз на матч Динамо - Астана

Сергей Ковалец
14:16 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Украинский специалист Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Лиги Европы Динамо – Астана.

"В свете последних результатов киевлян, критики, которая на них свалилась, разговоров вокруг главного тренера, в сегодняшнем матче с Астаной важно не просто выиграть, но сделать это солидно.

На мой взгляд, положительную роль должен сыграть кредит доверия, который президент клуба выдал главному тренеру и игрокам команды. Астана – лидер чемпионата Казахстана, эта команда мало пропускает, но думаю, киевлян это не остановит. Команда сейчас очень мотивирована и горит желанием прервать черную полосу.

Мой прогноз – Динамо одержит победу со счетом 3:0. Повторюсь, "бело-синим" сейчас очень нужны положительные эмоции", – цитирует Ковальца издание footboom.

Напомним, матч 1-го тура Лиги Европы между Динамо и Астаной состоится сегодня, 20 сентября. Начало матча в 20:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Европы, Новости футбола, Сергей Ковалец, ФК Астана, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шевчук: Момент Ракицкого – красная карточка Эксперт канала "Футбол" стал тренером Шахтера Лига Европы: расписание матчей 20 сентября

Последние новости

В экспертном центре Минздрава проводят обыск Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео) ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
Сегодня читают в спорте
01 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
03 Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
04 Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
05 Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы
Новости сегодня
15:45 У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату
15:40 Место, в котором на душе светло: прозрачная церковь в Бельгии (Фото)
15:40 Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове
15:38 Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
15:38 УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь