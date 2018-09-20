Динамо - Астана: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Новости спорта: Сегодня киевское Динамо стартует в розыгрыше Лиги Европы 2018/19.
Игра группы "K" Лиги Европы между "Динамо" и "Астаной" начнется в 19:55 по киевскому времени.
В Украине матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", в Казахстане - на KAZsport.
Во втором матче нашей группы сыграют Ренн - Яблонец (19:55).
Расписание матчей Динамо на групповой стадии Лиги Европы 2018/19
1-й тур. 20 сентября. 19:55 Динамо – Астана
2-й тур. 4 октября. 22:00 Яблонец – Динамо
3-й тур. 25 октября. 22:00 Ренн – Динамо
4-й тур. 8 ноября. 19:55 Динамо – Ренн
5-й тур. 29 ноября. 17:50 Астана – Динамо
6-й тур. 13 декабря. 19:55 Динамо – Яблонец