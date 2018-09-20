Динамо - Астана: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Игра группы "K" Лиги Европы между "Динамо" и "Астаной" начнется в 19:55 по киевскому времени.

В Украине матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", в Казахстане - на KAZsport.

Во втором матче нашей группы сыграют Ренн - Яблонец (19:55).

Расписание матчей Динамо на групповой стадии Лиги Европы 2018/19

1-й тур. 20 сентября. 19:55 Динамо – Астана

2-й тур. 4 октября. 22:00 Яблонец – Динамо

3-й тур. 25 октября. 22:00 Ренн – Динамо

4-й тур. 8 ноября. 19:55 Динамо – Ренн

5-й тур. 29 ноября. 17:50 Астана – Динамо

6-й тур. 13 декабря. 19:55 Динамо – Яблонец