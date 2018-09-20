Один из лидеров Ювентуса прокомментировал удаление Роналду

Накануне Ювентус на выезде со счетом 2:0 обыграл Валенсию в первом матче Лиги чемпионов. Игра омрачилась странным удалением Криштиану Роналду еще в середине первого тайма.

"Вот это вот заслуживало удаления? Мне говорили, что судья сделал это из-за дерганья за волосы. Но мы же не женщины! Мы играем в футбол!", — сказал Джан.

"Если показывать красную за такое, то можно удалять за любое мелкое нарушение. Фол Роналду не тянул на удаление и это даже не обсуждается".

Отметим, что решение по сроку дисквалификации Роналду будет принято 27 сентября.