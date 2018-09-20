Чеха в матче Лиги Европы с Ворсклой сменит новичок Арсенала

Немецкий вратарь Арсенала Бернд Лено впервые появится на поле в новом клубе в матче Лиги Европы против Ворсклы.

"Бернд Лено выйдет на поле в матче с Ворсклой. Ему необходимо игровое время. Это не значит, что он займет место в воротах во всех матчах Лиги Европы, потому что решение о составе я принимаю непосредственно перед каждой игрой.

Перед началом чемпионата я рассказал Лено, как выглядит вопрос с вратарями. Пока Чех не разочаровал меня. Он прекрасно играет и приносит команде пользу. Это не помешает Лено, он хорошо тренируется и готов воспользоваться любой возможностью проявить себя", – цитирует наставника Арсенала Унаи Эмери издание A Bola.

Напомним, матч Арсенал – Ворскла состоится сегодня, 20 сентября, начало в 22:00.