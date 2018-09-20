Динамо - Астана 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Динамо 0:0 Астана

8' - Удар Кендзеры из-за пределов штрафной заблокирован.

6' - Опасно! Эрич спасает свои ворота после удара головой Кендзеры.

4' - Сидорчук хотел пробить с линии штрафной, но в самый последний момент защитник гостей выбил мяч.

3' - Цыганков пробил из пределов штрафной - Эрич поймал мяч.

2' - На Гармаше сфолили в центре поля.

Матч начался!

19:50 - Команды выходят на поле под гимн Лиги Европы.

Сегодня, 20 сентября, киевское Динамо стартует в Лиге Европы 2018/19. В 1-м туре группового раунда ЛЕ подопечные Александра Хацкевича примут Астану. Матч пройдет НСК "Олимпийский", начало встречи в 19:55 по киевскому времени. Поединок в Киеве рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Эзкахья. Параллельно этому матчу в квартете К пройдет еще одна игра: Ренн сыграет с Яблонцем.

Составы команд

Динамо: Бойко (В), Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльский, Н. Русин, Кадар, Кендзера

Запасные: Бущан (В), Шепелев, Морозюк, Витор Буэно, Шабанов, Супряга, Дуэлунн.

Астана: Эрич (В)(К), Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Педро Энрике, Томасов, Маевский, Ричард Алмейда, Кабананга, Постников, Шомко.

Запасные: Мокин (В), Мужиков, Зайнутдинов, Малый, Логвиненко, Янга, Муртазаев.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 19:50.

Прогноз букмекеров

Киевский клуб является безоговорочным фаворитом матча. Так, специалисты принимают ставки на победу динамовцев с коэффициентом 1,47, успех казахстанской команды оценивается в 9,3. Ничья котируется коэффициентом 4,34.

Слова тренеров

Александр Хацкевич/Фото: ФК Динамо

У "Астаны" достаточно сбалансированная команда, опытные футболисты во всех линиях, но больше всего опасности будет исходить от тройки футболистов атакующей линии. Все будет зависеть от наших футболистов, от того, как они будут противостоять сопернику. "Астана" делает акцент на быстром переходе из обороны в атаку. По крайней мере, так было в еврокубках. В своем чемпионате, разумеется, они больше владеют мячом, действуют агрессивно вперед. Относительно задач, то первоочередная – это выход из группы, ведь это престиж как самого клуба, так и всей страны. Лига Европы – хороший турнир, наверное, для нашей команды оптимальный на данный момент, ведь чтобы играть уровнем выше, нужно быть готовыми. У нас же достаточно молодая команда, в которой выступают воспитанники Академии, но, несмотря на опыт, мы должны выходить из группы", - цитирует главного тренера Динамо Александра Хацкевича официальный сайт клуба.

Григорий Бабаян/Фото: ФК Динамо

"Матч будет сложным, но, в то же время, достаточно интересным. "Динамо" является фаворитом. Команда с богатой футбольной историей и играет при своих болельщиках. У нас было не так много времени, но мы хорошо поработали. В подобных матчах важно сыграть очень организованно и дисциплинированно с первой до последней минуты. Естественно, мы приехали сюда за очками, за нас будет болеть весь Казахстан и нам необходимо сделать все возможное, чтобы зацепиться за очки.

Для нас было важно приобрести ряд футболистов зимой, чтобы они прошли адаптацию, но, к сожалению, они пришли сейчас, после двухмесячного перерыва. Им необходимо время, чтобы набрать форму, они стараются, прибавляют и мы верим в наших новичков. Мы приехали в Киев за очками и выигрывать. Все будет зависеть от того, как сложится игра, но для нас важны очки. Для нас важно сыграть дисциплинировано и надежно. В "Динамо" играют очень хорошие игроки, несмотря на молодость. Есть скорость, есть мастерство", - цитирует и.о. главного тренера Астаны Григория Бабаяна официальный сайт Динамо.

Накануне матча обе команды опробовали газон НСК "Олимпийский":