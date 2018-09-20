Скрипник с Ригой может выиграть Кубок Латвии
Новости спорта: Украинский тренер Виктор Скрипник прошел со своим клубом Рига в следующий раунд Кубка Литвии.
Виктор Скрипник и его Рига переиграли Метта / ЛУ в полуфинале Кубка Латвии и вышли в финал, где встретятся с Вентспилсом.
Рига, которую возглавляет украинец Виктор Скрипник, в полуфинале Кубка Латвии на выезде встречалась с клубом Метта/ЛУ, который идет на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата.
Благодаря голам Тьягу Примау и Антонийса Черномордийса столичный клуб сумел одержать победу и выйти в финал турнира, где сыграет против одного из флагманов латвийского футбола Вентспилса.
Латвия. Кубок, 1/2 фіналу
Метта/ЛУ – Рига – 1:2
Голы: Севеловс, 34 – Тьягу Примау, 28 (пен.), Черномордийс, 50