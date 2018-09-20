Скрипник с Ригой может выиграть Кубок Латвии

Виктор Скрипник и его Рига переиграли Метта / ЛУ в полуфинале Кубка Латвии и вышли в финал, где встретятся с Вентспилсом.

Рига, которую возглавляет украинец Виктор Скрипник, в полуфинале Кубка Латвии на выезде встречалась с клубом Метта/ЛУ, который идет на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата.

Благодаря голам Тьягу Примау и Антонийса Черномордийса столичный клуб сумел одержать победу и выйти в финал турнира, где сыграет против одного из флагманов латвийского футбола Вентспилса.

Латвия. Кубок, 1/2 фіналу

Метта/ЛУ – Рига – 1:2

Голы: Севеловс, 34 – Тьягу Примау, 28 (пен.), Черномордийс, 50