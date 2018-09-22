Легендарный итальянец готов повесить бутсы на гвоздь

Альберто Джилардино недавно приступил к тренерским курсам, но в этом сезоне еще хотел поиграть в футбол.

Игроку предлагали краткосрочные контракты клубы из Серии С, однако 36-летний форвард отклонил их и принял решение повесить бутсы на гвоздь.

За всю карьеру Джилардино забил 188 голов в Серии А. Он защищал цвета таких клубов как Пьяченца, Верона, Парма, Милан, Фиорентина, Дженоа, Болонья, Палермо, Эмполи, Пескара и Специя.

Также игрок попробовал свои силы в чемпионате Китая, где защищал цвета Гуанчжоу Эвергранд.

С 2004 по 2013 года вызывался в национальную сборную Италии, за которую в итоге провел 56 матчей и забил 19 голов.