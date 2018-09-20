Динамо - Астана: стартовые составы
Новости спорта: Сегодня, 20 сентября, Динамо домашним матчем с Астаной стартует в Лиге Европы .
Незадолго до начала поединка стали известны стартовые составы команд.
Динамо: Бойко (В), Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльский, Н. Русин, Кадар, Кендзера
Запасные: Бущан (В), Шепелев, Морозюк, Витор Буэно, Шабанов, Супряга, Дуэлунн.
Астана: Эрич (В)(К), Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Педро Энрике, Томасов, Маевский, Ричард Алмейда, Кабананга, Постников, Шомко.
Запасные: Мокин (В), Мужиков, Зайнутдинов, Малый, Логвиненко, Янга, Муртазаев.