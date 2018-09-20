Динамо в первом туре Лиги Европы сыграло вничью с Астаной

В Киеве на НСК "Олимпийский" Динамо в стартовом матче Лиги Европы 2018/19 сыграло вничью с Астаной, пропустив гол на 95-й минуте матча.

Динамо 2:2 Астана

Голы: Цыганков 11', Гармаш 45+2' - Аничич 21', Муртазаев 90+5'

Предупреждения: Бурда 42', Русин 81'

Первый тайм начался бодро: динамовцы прижали гостей к воротам и одна из атак киевлян завершилась шикарным результативным ударом Цыганкова с линии штрафной. Гол "разбудил" футболистов Астаны, которые перехватили инициативу. Преимущество казахстанской команды вылилось в гол Аничича, который мощным ударом головой замкнул навес Кабананги. Киевлянам удалось еще раз порадовать болельщиков до конца первой половины встречи: уже в компенсированное время Гармаш воспользовался грубейшей ошибкой вратаря гостей Эрича, который в простой ситуации выпустим мяч из рук прямо в ноги украинцу.

В концовке второго тайма вышедший на замену Муртазаев сравнял счет в матче.

Составы команд:

Динамо: Бойко (В), Сидорчук (К), Вербич, Цыганков (Морозюк 90+1'), Гармаш (Дуэлунн 79'), Пиварич, Бурда, Буяльский (Шепелев 90+2'), Н. Русин, Кадар, Кендзера.

Астана: Эрич (В)(К), Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер, Педро Энрике, Томасов (Муртазаев 88'), Маевский, Ричард Алмейда (Мужиков 80'), Кабананга (Янга 82'), Постников, Шомко.