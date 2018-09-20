Главный соперник Динамо в группе Лиги Европы одержал победу

Гол вышедшего на замену Хатема Бен Арфа с пенальти принес Ренну домашнюю победу над Яблонцем со счетом 2:1.

Таким образом, после первого тура французская команда возглавляет квартет К, в котором также играют Динамо и Астана.

В следующем туре Ренн сыграет на выезде против Астаны, а Яблонец примет Динамо.

Ренн — Яблонец 2:1

Голы: Сарр, 31, Бен Арфа, 90 (пенальти) — Травник, 54

Ренн: Коубек — Траоре, Мешер, Да Силва, Бенсебаини — Гренье, Желен (Бен Арфа, 65), Андре — Дель Кастильо (Ньянг, 61), Сибачо, Сарр (Буриго, 75)

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Хюбшман — Масопуст (Кубиста, 77), Травник, Поважанец, Йовович (Бречка, 88) — Долежал (Храмоста, 46)

Предупреждения: Андре — Йовович, Поважанец, Голеш