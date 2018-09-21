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Динамо - Астана: обзор матча (Видео)

Динамо - Астана
00:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 1-го тура группы К в Лиге Европы Динамо - Астана.

В Киеве на НСК "Олимпийский" Динамо в стартовом матче Лиги Европы 2018/19 сыграло вничью с Астаной, пропустив гол на 95-й минуте матча.

Динамо – Астана 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 – Аничич, 22, Муртазаев, 90+5

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Вербич — Русин

Астана: Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Шомко – Томасов (Муртазаев, 88), Маевский, Кляйнхайслер, Энрике — Алмейда (Мужиков, 79), Кабананга (Янга, 82)

Предупреждения: Бурда, Русин

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