Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы Арсенал - Ворскла.
Арсенал - Ворскла 4:2
Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 49, Озил — 75 — Чеснаков, 78, Шарпар, 90+3
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко (Скляр, 70), Кобахидзе (Сергийчук, 79) – Кулач (Карека, 77) – Коломоец.
Арсенал: Лено – Монреаль, Сократис, Холдинг, Лихтштайнер – Эльнени, Мхитарян, Торрейра (Гендузи, 58) – Уэлбек, Ивоби (Смит-Роу, 73) – Обамеянг (Озил, 58)
Предупреждения: ... — Шарпар