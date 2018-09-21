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Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)

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Арсенал - Ворскла
01:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы Арсенал - Ворскла.

Арсенал - Ворскла 4:2

Голы: Обамеянг, 32, 56, Уэлбек, 49, Озил — 75 — Чеснаков, 78, Шарпар, 90+3

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Ворскла: Шуст – Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута – Ребенок, Шарпар, Кравченко (Скляр, 70), Кобахидзе (Сергийчук, 79) – Кулач (Карека, 77) – Коломоец.

Арсенал: Лено – Монреаль, Сократис, Холдинг, Лихтштайнер – Эльнени, Мхитарян, Торрейра (Гендузи, 58) – Уэлбек, Ивоби (Смит-Роу, 73) – Обамеянг (Озил, 58)

Предупреждения: ... — Шарпар

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