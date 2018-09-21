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Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом

Василий Сачко
07:46 Сегодня Телеграф
Канал Футбол
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко прокомментировал поражение от Арсенала.

Главный тренер полтавской Ворсклы Василий Сачко прокомментировал игру своей команды в проигранном матче лондонскому Арсеналу в Лиге Европы.

"Для нас это - огромный опыт. Хорошо, что первая игра была с Арсеналом, где ребятам нужно было справляться не только с игрой, но и с волнением. Для меня это было очень важно.

Мы в первом тайме выполняли план на игру, перестраивались, играли компактно. Мы смотрели много игр Арсенала и старались чему-то учиться у их соперников. Не совсем получилось выбегать в быстрые атаки, но, в целом, план выдерживался. Пропустили после контратаки и обидно, что пропустили после перерыва. Пытались успокоить ребят в раздевалке, но не помогло. Потом расклеились.

Радует, что забили. Эти забитые мячи принесут уверенность в дальнейшем. При всем уважении к Арсеналу, любые игры тяжело проигрывать. Но эту игру мы все равно можем занести себе в актив.

После счета 0:4 ребята раскрепостились и начали играть более свободно. Плюс Арсенал уже не был настолько сконцентрирован. Мы просили ребят, как бы ни складывалась игра, придерживаться плана, у Арсенала очень мощная группа атаки, но голы были забиты не без наших ошибок. Обязательно их разберем", — сказал Сачко.

Ранее сообщалось, что Ворскла в Лондоне проиграла Арсеналу со счетом 2:4.

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Новости спорта, Василий Сачко, Лига Европы, ФК Ворскла.
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