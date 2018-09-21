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Хацкевич прокомментировал старт Динамо в Лиге Европы

Александр Хацкевич
08:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич — о матче против Астаны (2:2).

- Как вы можете пояснить индивидуальные ошибки в защите, которые приводят к пропущенным мячам?

- Футболистов подводит концентрация внимания, и это приводит к индивидуальным ошибкам. Кто именно сегодня ошибся, я говорить не буду, мы разберемся на этот счет внутри команды. Футболисты тоже будут отвечать за свои действия на футбольном поле.

- С чем связана потеря концентрации, о которой вы говорите?

- Повторюсь, мы говорим об индивидуальных ошибках футболистов. Где-то усталость сказалась. У Астаны вратарь ошибся, у нас есть футболисты, которые обязаны до конца работать при игре один в один. Это все элементы игры.

- Сегодня на поле в основе не вышел ни один бразилец, лишь один оказался в запасе. У вас конфликт с Красниковым?

— Что вы все конфликты ищете? У меня со всеми в клубе нормальные отношения. В том числе, с Красниковым. Тренер себе не враг: на поле выходят те футболисты, которые лучше других по состоянию на текущий момент. И которые опытнее. Ни о каком конфликте речи не идет.

- В каждой игре есть ошибки. Что нужно сделать, чтобы их не было?

- Тут речь надо вести о классе футболистов. Кто заставлял Бурду ошибаться? Мы должны играть в более надежный футбол, но я же не могу оттащить ребят от телевизора, по которому они смотрят, как играет «Барселона». К футболу на коротких дистанция мы не готовы. Но ребята в тех или иных ситуациях все равно пытаются в него играть. Тут играет значение класс футболиста: если ты взялся сохранить мяч, то сохрани! Но ты можешь просто сыграть надежно, и никто тебе слова не скажет. В общем, имеем то, что имеем.

- Исчерпало ли нынешнее Динамо свои ресурсы? Или еще есть возможности для роста?

- Пределу совершенства нет. Только работать, терпеть и выполнять то, что просят тренеры, а не то, что хочется. Все идет от простого: терпеть, работать. Вы все время как-то хотите принизить ребят. Наоборот, поддержите их!

- Как оцените шансы команд в группе после первого тура?

- Турнир только начался. Сыгран всего один тур, а впереди - пять туров. Задача выход из группы по-прежнему перед нами стоит. А оценивать шансы я сейчас не возьмусь.

- Как бы вы по пятибалльной системе оценили игру Астаны?

- Раз команда добилась положительного результата, то, значит, она сыграла отлично. Возможно, Астана хотела сегодня и победить - в таком случае надо ставить казахстанской команде четыре с плюсом.

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