Игрок Динамо извинился перед болельщиками (Видео)

- Пропустили, потому что ошиблась вся команда после углового и последующей подачи с правого фланга. То, что произошло в первом тайме, допущенные ошибки – возможно, результат излишней самоуверенности. Во второй половине игры до 94-й минуты играли здорово, могли забивать еще. Так получилось, что пропустили.

- В тех моментах, когда могли забивать, почему не удалось это сделать?

- Наверное, не хватает мастерства, если не реализовали моменты. Когда не забивают, значит, нет мастерства и удачи.

- Шесть матчей подряд «Динамо» не может выиграть. Что будете делать?

- Почему вы напоминаете только о плохом? А о хорошем можно вспомнить? О том, что до этого были победы? Мы сами знаем, что мы, по сути, проиграли эту игру. Ничья для «Динамо» - это как поражение.