Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Новости спорта: Ничейный результат «Динамо» в матче с «Астаной» позволил бельгийцам сократить отставание.
Киевское «Динамо» упустило победу в поединке первого тура против «Астаны» (2:2) и недобрало 0,2 балла в таблице коэффициентов.
У бельгийцев также выдался день не из лучших (2 поражения и 1 выигрыш), но все же они приблизились к нам на расстояние одной победы. Уже в следующем туре мы можем опуститься на девятое место.
В общей Таблице коэффициентов нас с Бельгией до сих пор разделяют крошки – 0,4 балла. Но тревожно за следующий сезон. Если мы не добавим в темпе, то начнем его на десятой позиции с угрозой не подняться выше.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Рейт.
|Ком.
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|4.571
|88.569
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|3.928
|66.748
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|4.214
|66.297
|6/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|4.357
|61.070
|7/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|3.583
|51.498
|6/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|2.916
|45.882
|5/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|3.100
|40.432
|3/5
|8
|УКРАИНА
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|2.200
|35.500
|3/5
|9
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|3.000
|35.100
|4/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|2.700
|31.800
|4/5
|11
|Голландия
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|4.000
|27.833
|2/5
|12
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|2.400
|27.450
|2/5
Напомним, на этой неделе Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 2:2 против Хоффенхайма, в лиге Европы: Динамо 2:2 с Астаной, а Ворскла уступила на выезде Арсеналу 2:4.