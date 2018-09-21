Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине

Киевское «Динамо» упустило победу в поединке первого тура против «Астаны» (2:2) и недобрало 0,2 балла в таблице коэффициентов.

У бельгийцев также выдался день не из лучших (2 поражения и 1 выигрыш), но все же они приблизились к нам на расстояние одной победы. Уже в следующем туре мы можем опуститься на девятое место.

В общей Таблице коэффициентов нас с Бельгией до сих пор разделяют крошки – 0,4 балла. Но тревожно за следующий сезон. Если мы не добавим в темпе, то начнем его на десятой позиции с угрозой не подняться выше.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейт. Ком. 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 4.571 88.569 7/7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 3.928 66.748 6/7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 4.214 66.297 6/7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 4.357 61.070 7/7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 3.583 51.498 6/6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 2.916 45.882 5/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 3.100 40.432 3/5 8 УКРАИНА 10.000 9.800 5.500 8.000 2.200 35.500 3/5 9 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 3.000 35.100 4/5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 2.700 31.800 4/5 11 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 4.000 27.833 2/5 12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 2.400 27.450 2/5

Напомним, на этой неделе Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 2:2 против Хоффенхайма, в лиге Европы: Динамо 2:2 с Астаной, а Ворскла уступила на выезде Арсеналу 2:4.