День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Новости: Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости: "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Новости: Джошуа - Поветкин: анонс боя
Джошуа - Поветкин: анонс боя
X

Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине

Таблица коэффициентов УЕФА
11:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Ничейный результат «Динамо» в матче с «Астаной» позволил бельгийцам сократить отставание.

Киевское «Динамо» упустило победу в поединке первого тура против «Астаны» (2:2) и недобрало 0,2 балла в таблице коэффициентов.

У бельгийцев также выдался день не из лучших (2 поражения и 1 выигрыш), но все же они приблизились к нам на расстояние одной победы. Уже в следующем туре мы можем опуститься на девятое место.

В общей Таблице коэффициентов нас с Бельгией до сих пор разделяют крошки – 0,4 балла. Но тревожно за следующий сезон. Если мы не добавим в темпе, то начнем его на десятой позиции с угрозой не подняться выше.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейт. Ком.
1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 4.571 88.569 7/7
2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 3.928 66.748 6/7
3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 4.214 66.297 6/7
4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 4.357 61.070 7/7
5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 3.583 51.498 6/6
6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 2.916 45.882 5/6
7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 3.100 40.432 3/5
8 УКРАИНА 10.000 9.800 5.500 8.000 2.200 35.500 3/5
9 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 3.000 35.100 4/5
10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 2.700 31.800 4/5
11 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 4.000 27.833 2/5
12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 2.400 27.450 2/5

Напомним, на этой неделе Шахтер в Лиге чемпионов сыграл 2:2 против Хоффенхайма, в лиге Европы: Динамо 2:2 с Астаной, а Ворскла уступила на выезде Арсеналу 2:4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Таблица коэффициентов УЕФА, УЕФА, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом Сопко проанализировал матч Шахтер - Хоффенхайм Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)

Последние новости

Крымскотатарский активист Асан Чапух прекратил голодовку Курс криптовалют на 21 сентября: Bitcoin взлетел вверх На чемпионате мира возьмет участие украинский мотоцикл
Сегодня читают в спорте
01 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
02 Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
03 Джошуа - Поветкин: анонс боя
04 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
05 Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости сегодня
11:51 Осенний маникюр 2018: модные идеи маникюра под любое настроение (Фото)
11:49 Мисс Украина 2018: как происходило торжественное событие
11:40 Чемпион мира в супертяжелом весе провалил допинг-тест перед боем
11:34 Билодид: Я чувствовала сильное давление перед финалом и счастлива, что победила
11:31 В Киеве в результате поджога сгорели шесть машин (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь