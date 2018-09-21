Де Брюйне назвал сроки восстановления после травмы

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне надеется восстановиться после травмы к матчу с Манчестер Юнайтед.

Напомним, в августе бельгиец получил травму боковой связки на тренировке. Сообщалось, что он останется вне футбола на 2-3 месяца.

«Мне все еще нужно две, три или четыре недели, но я иду на поправку», — сообщил Де Брюйне на мероприятии в честь выхода FIFA 19.

«Я надеюсь вернуться после перерыва на сборные. Думаю, вернусь к дерби».

Следующий матч между Сити и Юнайтед состоится 11 ноября.

С Шахтером Горожанам предстоит сыграть 23 октября дома и 7 ноября на выезде.