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Де Брюйне назвал сроки восстановления после травмы

Кевин Де Брюйне
13:25 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: На матчи Лиги чемпионов против Шахтера бельгиец не настраивается.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне надеется восстановиться после травмы к матчу с Манчестер Юнайтед.

Напомним, в августе бельгиец получил травму боковой связки на тренировке. Сообщалось, что он останется вне футбола на 2-3 месяца.

«Мне все еще нужно две, три или четыре недели, но я иду на поправку», — сообщил Де Брюйне на мероприятии в честь выхода FIFA 19.

«Я надеюсь вернуться после перерыва на сборные. Думаю, вернусь к дерби».

Следующий матч между Сити и Юнайтед состоится 11 ноября.

С Шахтером Горожанам предстоит сыграть 23 октября дома и 7 ноября на выезде.

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Новости спорта, АПЛ, Кевин де Брюйне, Новости спорта, ФК Манчестер Сити.
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