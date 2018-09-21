Капитан Динамо Сидорчук: Не знаю, что в последнее время происходит

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук считает, что в матче с Астаной (2:2) киевляне пропустили из-за недостатка концентрации.

«Не хватило концентрации. Не знаю, что в последнее время происходит, но оба гола были идентичными — с линии вратарской головой», — приводит слова капитана официальный сайт телеканала Футбол 1.

«Да, во втором тайме были моменты, но не могу сказать, что мы контролировали игру, они тоже неплохо держали мяч. То, что не забили много моментов, нам и аукнулось в конце игры».

«Эмоции после игры? Тишина в раздевалке, каждый сам в себя ушел, и думаю, что завтра будет разбор. Опять неприятно, как День сурка, уже целый месяц идет. Никакого позитива от футбола не вижу».

«Как с этого выбраться? Только через работу. Нужно, чтобы каждый пересмотрел отношение, именно в мелочах, потому что мелочей в футболе не бывает, как мы видим. Если год назад нас мало кто наказывал, то сейчас мы платим за эти мелочи очень много».

В ближайшем туре Премьер-лиги Динамо примет Десну в воскресенье, 23 сентября.