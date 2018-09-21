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Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов

Лионель Месси
14:47 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Игрок Барселоны Лионель Месси стал лучшим в туре Лиги чемпионов благодаря своему хет-трику в матче против ПСВ.

Определился победитель в голосовании за звание лучшего футболиста первого тура Лиги чемпионов.

Форвард Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. По итогам голосования, которое проводилось среди болельщиков на сайте организации, Месси опередил конкурентов и завоевал звание лучшего игрока тура.

Отметим, Лионель отметился хет-триком в ворота ПСВ, в рамках 1-го тура самого престижного клубного турнира, а каталонский клуб в итоге разгромил голландцев со счетом 4:0.

К слову, на награду также претендовали Набиль Фекир (Лион), Джеймс Милнер (Ливерпуль) и Поль Погба (Манчестер Юнайтед).

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Новости спорта, Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, УЕФА.
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