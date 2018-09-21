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Тренер Тоттенхэма прогнозирует свою отставку на следующей неделе

Маурисио Почеттино
16:36 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал серию из трех поражений подряд.

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино допускает, что уже на следующей неделе может покинуть лондонский клуб.

Проиграв "Уотфорду", "Ливерпулю" и "Интеру", "шпоры" выдали худшую серию под руководством Почеттино. Аргентинец не скрывает своего недовольства игрой и допускает, что уже на следующей неделе ему укажут на дверь.

"Я не собираюсь критиковать клуб, я продолжу его поддерживать. Все решения, которые мы приняли летом, мы приняли совместно. Я буду с "Тоттенхэмом" до самого конца".

"Возможно, я буду работать здесь следующие пять лет, а, возможно, меня уволят на следующей неделе. В любом случае я буду хорошо отзываться о клубе и помогать с выполнением задач на сезон".

"Мы можем остановить критику, только если начнем побеждать. Если мы продолжим проигрывать, то давление будет лишь увеличиваться, а я буду первым, кто ответит за результат", — цитирует Почеттино Daily Mirror.

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Новости спорта, АПЛ, Маурисио Почеттино, ФК Тоттенхэм Хотспур.
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