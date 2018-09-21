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Игроки Олимпика устроили перестрелку в Киеве

Игроки Олимпика
18:24 Сегодня Телеграф
xsport.ua
Фото: ФК Олимпик

Новости спорта: Полный состав донецкого Олимпика необычно готовится к предстоящему матчу УПЛ против Арсенала.

Донецкий "Олимпик" сыграл в пейнтбол накануне матча девятого тура Премьер-лиги против "Арсенала".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После тренировочной сессии команда вместе собралась в одном из пейнтбольных клубов Киева, чтобы вместе активно провести время. точнее и проворнее всех оказалась команда Антона Кравченко, Виталия Кольцова, Евгения Цымбалюка, Ивана Сондея и массажиста команды Анатолия Шишкина.

"Мы отлично провели время, получили заряд положительных эмоций. Нужно почаще так собираться всей командой. В пейнтбол я до этого уже играл, когда выступал за "Мариуполь". Этот опыт помог, сегодня я чаще попадал в оппонентов. Пейнтбол способствует сплочению коллектива, тут, как и на поле, идет командная работа. Важно уметь подсказывать друг другу, на первый план выходит подстраховка и взаимопонимание", - делится впечатлениями Сергей Вакуленко.

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Новости спорта, Арсенал Киев, Олимпик, Пейнтбол, УПЛ.
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