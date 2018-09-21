Заслуженный тренер Украины заступился за Динамо и Хацкевича

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный поделился мнением о работе главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.

"Болельщикам нужно поддержать команду. Не стоит лишний раз нагнетать обстановку. Лучше вы все равно не сделаете, но если поддержите клуб, то это оценит весь коллектив. Вчера читал интервью молодых игроков, которые очень переживают после ничьей с "Астаной" (2:2). Их внутренние эмоции лезут наружу.

Футболисты "Динамо" говорят, что делают все возможное, но где-то не везет, а где-то ошибаются. Не нужно их добивать! Они вылезут из этой ситуации и выиграют свою группу в Лиге Европы. Я в этом не сомневаюсь. "Бело-синие" займут первое место! Не удивлюсь, если "Астана" финиширует на второй строчке. Из ничьей с "Астаной" не нужно делать трагедию. Скорее всего, это стечение обстоятельств. Наверное, молодым динамовцам не хватает уровня мастерства, хладнокровия и концентрации в ключевых моментах. Уверен, что на тренировках они не допускают подобных ошибок. Конечно, на футболистов давит то, что пишет о них пресса. Я бы им посоветовал меньше читать об этом. Особенно после матчей.

Карнеги говорит: "Научитесь жить в отсеке сегодняшнего дня. Вчерашнее - не вернуть, а будущее еще не наступило".

Хацкевича нужно поддержать! Однозначно, я на его стороне. К тому же свою позицию в этом вопросе озвучил президент "Динамо" Игорь Суркис, который тратит на содержание клуба огромные средства. Если кто-то недоволен, то пусть соберет деньги и купит клуб, а после этого решает, кого ставить главным тренером. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мало кто чем недоволен!

Мы недовольны тем, что у нас в стране происходит: руководством, повышением коммунальных тарифов и т.д. Но, к сожалению, ничего поменять не можем. Игорь Суркис определил стратегию развития клуба, а главный тренер с ней согласился. Курс "Динамо" направлен на развитие своих молодых футболистов. Мы же не знаем, сколько времени дал Суркис Хацкевичу на построение команды. Может, четыре года. Это закрытая информация. Я поддерживаю президента "Динамо" Игоря Суркиса, главного тренера Александра Хацкевича, а также всех футболистов. В составе "бело-синих" выступают ребята, с которыми я работал. Все будет нормально. Нужно просто набраться терпения.

Болельщики всегда эмоциональные. Это касается всех фанатов без исключения. Как чувствуют себя болельщики ПСЖ после проигрыша их команды "Ливерпулю"? В таких случаях всегда недовольны, в первую очередь, тренером. В сегодняшнем футболе - тренер, как разменная монета. Всегда хотят кого-то "снять". Люди должны понимать, что Хацкевич пришел в тот период, когда идет смена поколений. Были проданы или ушли ведущие опытные футболисты. Ему приходится работать с молодежью. Поддержите его! У него нет сейчас других игроков! Хорошие игроки не спустятся на парашюте, а Криштиану Роналду не перейдет в киевское "Динамо", — отметил Грозный.