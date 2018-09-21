День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)
Новости: Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине
Новости: "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Новости: Джошуа - Поветкин: анонс боя
Джошуа - Поветкин: анонс боя
X

Заслуженный тренер Украины заступился за Динамо и Хацкевича

Вячеслав Грозный
16:17 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Известный специалист считает, что киевляне выиграют свою группу в Лиге Европы, а команду необходимо поддержать.

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный поделился мнением о работе главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.

"Болельщикам нужно поддержать команду. Не стоит лишний раз нагнетать обстановку. Лучше вы все равно не сделаете, но если поддержите клуб, то это оценит весь коллектив. Вчера читал интервью молодых игроков, которые очень переживают после ничьей с "Астаной" (2:2). Их внутренние эмоции лезут наружу.

Футболисты "Динамо" говорят, что делают все возможное, но где-то не везет, а где-то ошибаются. Не нужно их добивать! Они вылезут из этой ситуации и выиграют свою группу в Лиге Европы. Я в этом не сомневаюсь. "Бело-синие" займут первое место! Не удивлюсь, если "Астана" финиширует на второй строчке. Из ничьей с "Астаной" не нужно делать трагедию. Скорее всего, это стечение обстоятельств. Наверное, молодым динамовцам не хватает уровня мастерства, хладнокровия и концентрации в ключевых моментах. Уверен, что на тренировках они не допускают подобных ошибок. Конечно, на футболистов давит то, что пишет о них пресса. Я бы им посоветовал меньше читать об этом. Особенно после матчей.

Карнеги говорит: "Научитесь жить в отсеке сегодняшнего дня. Вчерашнее - не вернуть, а будущее еще не наступило".

Хацкевича нужно поддержать! Однозначно, я на его стороне. К тому же свою позицию в этом вопросе озвучил президент "Динамо" Игорь Суркис, который тратит на содержание клуба огромные средства. Если кто-то недоволен, то пусть соберет деньги и купит клуб, а после этого решает, кого ставить главным тренером. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мало кто чем недоволен!

Мы недовольны тем, что у нас в стране происходит: руководством, повышением коммунальных тарифов и т.д. Но, к сожалению, ничего поменять не можем. Игорь Суркис определил стратегию развития клуба, а главный тренер с ней согласился. Курс "Динамо" направлен на развитие своих молодых футболистов. Мы же не знаем, сколько времени дал Суркис Хацкевичу на построение команды. Может, четыре года. Это закрытая информация. Я поддерживаю президента "Динамо" Игоря Суркиса, главного тренера Александра Хацкевича, а также всех футболистов. В составе "бело-синих" выступают ребята, с которыми я работал. Все будет нормально. Нужно просто набраться терпения.

Болельщики всегда эмоциональные. Это касается всех фанатов без исключения. Как чувствуют себя болельщики ПСЖ после проигрыша их команды "Ливерпулю"? В таких случаях всегда недовольны, в первую очередь, тренером. В сегодняшнем футболе - тренер, как разменная монета. Всегда хотят кого-то "снять". Люди должны понимать, что Хацкевич пришел в тот период, когда идет смена поколений. Были проданы или ушли ведущие опытные футболисты. Ему приходится работать с молодежью. Поддержите его! У него нет сейчас других игроков! Хорошие игроки не спустятся на парашюте, а Криштиану Роналду не перейдет в киевское "Динамо", — отметил Грозный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Хацкевич, Вячеслав Грозный, Лига Европы, ФК Динамо К.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шахтер - Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов "Показали характер": Тренер Астаны о ничьей с Динамо Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия приблизилась к Украине

Последние новости

Определены соперницы Цуренко и Свитолиной на турнире в Китае Трамп призывает снизить цены на нефть В Украине на один город миллионник стало меньше
Сегодня читают в спорте
01 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
02 Джошуа - Поветкин: анонс боя
03 Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
04 Джошуа - Поветкин: слова перед боем
05 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
Новости сегодня
16:23 Капитан российского судна умер в море
16:18 В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура
16:09 Надежда Мейхер-Грановская станцевала с бывшим партнером Могилевской
16:07 Сотрудника прокуратуры избили на Закарпатье
16:05 В Совете Европы призвали Украину ускорить расследование убийства Гонгадзе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
Скончался Виталий Масол
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь