Тренер Ливерпуля хвалит Салаха за оборонительные действия

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал низкую результативность Мохамеда Салаха на старте сезона, приведя в пример его статистку за прошлый год. Слова тренера приводит The Sun.

"Его оборонительные действия в двух последних матчах были выдающимися. Это говорит о нем все. Это совершенно нормальная ситуация для атакующего игрока, когда он не забивает. Салах в хорошей форме. Конечно, все ожидают от него того же, что и в прошлом сезоне. Но мы этого не делаем.

Что он имел в первые шесть матчей в прошлом сезоне? Три гола. И два гола в шести матчах в этом сезоне. Ух ты, это кризис! Ему было нужно время в прошлом году, как и всем нам. Это ему требуется и в этом сезоне".

На счету Салаха в этом сезоне два мяча и две голевые передачи в пяти матчах.