Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ
Новости спорта: Стали известны все судейские назначения следующего тура УПЛ, в том числе на пропущенный матч 4 тура Мариуполь - Динамо.
ФФУ на своем официальном сайте опубликовала судейские назначения на матчи 9 тура УПЛ.
Комитет арбитров ФФУ назначил арбитра Анатолия Абдулу на матч Львов – Карпаты.
Стоит отметить, что в списке отсутствуют арбитры Юрий Можаровский и Константин Труханов, которых отстраняли после работы на матчах между Шахтером и Динамо.
22 сентября
Мариуполь – Александрия. Арбитр – Кривоносов М.О. (Киев).
Львов – Карпаты. Арбитр – Абдула А.Б. (Харьков).
Арсенал-Киев – Олимпик. Арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса).
23 сентября
Динамо – Десна. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков).
Шахтер – Черноморец. Арбитр – Арановский Е.А. (Киев).
Ворскла – Заря. Арбитр – Бойко С.М. (Киевская обл.).
4 ТУР
26 сентября
Мариуполь – Динамо. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон).