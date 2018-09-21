Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ

ФФУ на своем официальном сайте опубликовала судейские назначения на матчи 9 тура УПЛ.

Комитет арбитров ФФУ назначил арбитра Анатолия Абдулу на матч Львов – Карпаты.

Стоит отметить, что в списке отсутствуют арбитры Юрий Можаровский и Константин Труханов, которых отстраняли после работы на матчах между Шахтером и Динамо.

22 сентября

Мариуполь – Александрия. Арбитр – Кривоносов М.О. (Киев).

Львов – Карпаты. Арбитр – Абдула А.Б. (Харьков).

Арсенал-Киев – Олимпик. Арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса).

23 сентября

Динамо – Десна. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков).

Шахтер – Черноморец. Арбитр – Арановский Е.А. (Киев).

Ворскла – Заря. Арбитр – Бойко С.М. (Киевская обл.).

4 ТУР

26 сентября

Мариуполь – Динамо. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон).