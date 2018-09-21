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Динамо U19 разгромило ровесников из Черноморца: обзор и видео голов

Динамо
20:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Динамо U19 под Киевом в рамках молодежного чемпионата Украины разгромило одесский Черноморец со счетом 3:1.

Молодежная команда Динамо U19 в отличии от более старших партнеров уверенно проводит свои поединки, и сегодня в рамках 6-го тура чемпионата U-19 под "динамо-машину" попал одесский Черноморец (3:1).

Молодые динамовцы успешно идут в чемпионате, добыв 3 из 4-х побед, при этом отметившись аж 17 раз. Лидерами по забитым мячам являются Евгений Исаенко и Викентий Волошин: они забили по 5 мячей.

Одесский Черноморец неудачно стартовал в чемпионате, выиграв лишь дважды. Одесситы занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, при этом обладая лучшей обороной, но худшей атакой среди всех команд.

У Динамо U19 отличались Викентий Волошин(37), Евгений Исаенко(68) и Ярослав Надольский (89). У Черноморца U19 Плачков (89).

"Динамо": Моргун, Духан, Чуев, Сирота, Ярош (Бодня, 89), Белошевский, Шулянский, Волошин (Михайленко, 74), Сорокин (Надольский, 61), Мащенко (Завгородний, 64), Исаенко (капитан) (Дероган, 76).

"Черноморец": Стефанов, Гейко, Клименко, Максименков, Полевой, Грабован, Ратушняк (капитан), О. Чернышев (Домарацкий, 46), Долгов (Смароков, 62), Марийко (Урум, 73), Прилепа (Плачков, 62).

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Новости спорта, Динамо U19, Молодежное первенство, ФК Динамо К, Чемпионат Украины.
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