Динамо U19 разгромило ровесников из Черноморца: обзор и видео голов

Молодежная команда Динамо U19 в отличии от более старших партнеров уверенно проводит свои поединки, и сегодня в рамках 6-го тура чемпионата U-19 под "динамо-машину" попал одесский Черноморец (3:1).

Молодые динамовцы успешно идут в чемпионате, добыв 3 из 4-х побед, при этом отметившись аж 17 раз. Лидерами по забитым мячам являются Евгений Исаенко и Викентий Волошин: они забили по 5 мячей.

Одесский Черноморец неудачно стартовал в чемпионате, выиграв лишь дважды. Одесситы занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, при этом обладая лучшей обороной, но худшей атакой среди всех команд.

У Динамо U19 отличались Викентий Волошин(37), Евгений Исаенко(68) и Ярослав Надольский (89). У Черноморца U19 Плачков (89).

"Динамо": Моргун, Духан, Чуев, Сирота, Ярош (Бодня, 89), Белошевский, Шулянский, Волошин (Михайленко, 74), Сорокин (Надольский, 61), Мащенко (Завгородний, 64), Исаенко (капитан) (Дероган, 76).

"Черноморец": Стефанов, Гейко, Клименко, Максименков, Полевой, Грабован, Ратушняк (капитан), О. Чернышев (Домарацкий, 46), Долгов (Смароков, 62), Марийко (Урум, 73), Прилепа (Плачков, 62).