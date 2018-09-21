Лунин начнет матч с Эйбаром на лавке запасных

Главный тренер испанской команды Маурисио Пеллегрино подчеркнул, что с первых минут в ближайшем матче с Эйбаром сыграет основной вратарь Иван Куэльяр. При этом тренер не понимает, почему в который раз подряд ему задают вопрос о Лунине.

"Повторюсь, я не знаю, почему меня так часто об этом спрашивают. Куэльяр выйдет в основе завтра. Не понимаю, почему четвертый день подряд вы продолжаете задавать тот же вопрос. Удивлен этими вопросами. Мы не собираемся ничего менять", — цитирует слова Пеллегрино Marca.

При этом тренер приоткрыл детали касательно будущего Лунина. Он допустил возможность выхода украинца в первом матче Кубка Испании.

"Лунин хорошо работает и адаптируется к новым партнерам по команде, к языку. Нет сомнений, он нам поможет. Увидим как все сложится, когда на очереди будут матчи Кубка".

19-летний украинец перебрался в Реал из Зари этим летом и провел с основой бланкос предсезонку, однако лишился места и перспектив в составе после перехода Тибо Куртуа из Челси.