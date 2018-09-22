Лион - Шахтер: матч пройдет при пустых трибунах

Соперник Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов – Лион проведет два домашних матча в еврокубках без болельщиков.

Такое решение, в связи с поведение болельщиков французского клуба в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 против ЦСКА, приняла Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Такие санкции также поддержал Апелляционный орган УЕФА.

Таким образом, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между Лионом и Шахтером, который состоится во вторник, 2-го октября, пройдет без зрителей.

Напомним, что накануне Лион оформил пожизненный запрет на посещение матчей одному из болельщиков, который отметился нацистскими жестами во время матча в Манчестере.