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Лион - Шахтер: матч пройдет при пустых трибунах

Болельщики Лиона
07:09 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Болельщики французского клуба наказаны за инцидент прошлого сезона.

Соперник Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов – Лион проведет два домашних матча в еврокубках без болельщиков.

Такое решение, в связи с поведение болельщиков французского клуба в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 против ЦСКА, приняла Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА. Такие санкции также поддержал Апелляционный орган УЕФА.

Таким образом, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между Лионом и Шахтером, который состоится во вторник, 2-го октября, пройдет без зрителей.

Напомним, что накануне Лион оформил пожизненный запрет на посещение матчей одному из болельщиков, который отметился нацистскими жестами во время матча в Манчестере.

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