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Футбол. Где смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины

9-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроет поединок "Мариуполя" и "Александрии"
07:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: УПЛ

Новости спорта: 9-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроет поединок "Мариуполя" и "Александрии".

В субботу, 22 сентября, ФК "Мариуполь" и ФК "Александрия" сойдутся на стадионе им. В. Бойко в Мариуполе (игру в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2"). Первый игровой день тура продолжат противостояния между ФК "Львов" и львовскими "Карпатами" (17.00, "Футбол 2"), ФК "Арсенал-Киев" и донецким "Олимпиком" (19.30, "Футбол 2").

В воскресенье, 23 сентября, встретятся киевское "Динамо" и черниговская "Десна" (17.00, "2+2"), донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1"), полтавская "Ворскла" и луганская "Заря" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 21 очко (после 8-ми игр), "Александрия" - 16 (8), "Динамо" - 14 (7), "Заря" - 12 (8), "Ворскла" - 12 (8), "Десна" - 10 (8), "Черноморец" - 9 (8), "Львов" - 9 (8), "Олимпик" - 9 (8), "Карпаты" - 8 (8), "Мариуполь" - 7 (7), "Арсенал-Киев" - 4 (8).

Напомним, встреча 3-го тура ФК "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) состоится 26 сентября.

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