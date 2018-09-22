Перес: Роналду - лучший игрок Реала со времен Ди Стефано

Мадридский Реал в летнее трансферное окно расстался с Криштиану Роналду, который в футболке клуба завоевал четыре Золотые Мячи и принес ему четыре трофея Лиги чемпионов.

"Мы прописываем суммы отступных в контрактах футболистов, чтобы оттолкнуть другие клубы покупать наших игроков", — приводит слова Переса OK Diario.

"Прошедшим летом самой выгодной продажей для Реала стал переход Криштиану Роналду в Ювентус. Он захотел уйти сам, по личным причинам. Все сошлись на одном решении и мы пришли к договоренности".

"Ни один другой клуб не предлагал Реалу больше тех денег, которые в итоге предложил Ювентус. А для Роналду у нас остаются только слова благодарности за все то, что он сделал в футболке нашего клуба. Он лучший игрок Реала со времен Альфредо Ди Стефано, Реал всегда будет его домом", – добавил Перес.