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Моуриньо: Победа Погба на ЧМ-2018 помогла Манчестер Юнайтед

Жозе Моуриньо и Поль Погба
13:46 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо вновь похвалил Поля Погба.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба вместе со своей национальной командой выиграл чемпионат мира 2018 года и практически сразу после отпуска приступил к играм за Манчестер Юнайтед.

"Я думаю, что ему очень сильно помогли радость победы, уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Это помогло ему сыграть за нас в первом матче сезона против Лестера практически без тренировок и сыграть очень хороший матч", — сказал Моуринью на своей предматчевой пресс-конференции перед матчем с Вулверхэмптоном.

"Это такой момент. От момента много чего зависит — он может быть положителен, а может быть отрицателен. Хорошие результаты и хорошие выступления могут заставить вас выглядеть намного лучше. Но в то же время плохие результаты и плохие выступления, они заставляют вас выглядеть более уставшим, более расстроенными".

"Футбол такой. Команда, которая вчера выглядела очень плохо, сегодня может выглядеть очень хорошо и наоборот".

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Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Поль Погба, Сборная Франции, ФК Манчестер Юнайтед, ФФутбол, ЧМ-2018.
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