Шевченко посетил раздевалку Ворсклы после матча с Арсеналом в Лондоне

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч первого тура группового раунда Лиги Европы между лондонским Арсеналом и полтавской Ворсклой.

После финального свистка Шевченко зашел в раздевалку поддержать полтавчан.

Как только Шевченко появился на пороге, все сразу же подняли головы, некоторые встали, другие поспешили выйти из душевых кабин, и в самом деле было интересно, о чем будет говорить тренер главной команды страны.

Сразу же желая подбодрить ребят, Шевченко рассказал, какой он увидел эту игру, и отметил, что за такой футбол против Арсенала ни в коем случае не может быть стыдно. Команда зааплодировала, Шевченко пожал руки руководителям и своему коллеге Василию Сачко, после чего его сопроводили в лифт на выход со стадиона, сообщает официальный сайт полтавского клуба.